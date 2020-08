Thiem-Gegner steht fest – Melzer im Doppel weiter

Dominic Thiem kennt seinen Zweitrunden-Gegner beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati.

Der Lichtenwörther trifft in der zweiten Runde des hochdotierten ATP-Klassikers auf den Serben Filip Krajinovic. Aufgrund der COVID-19-Pandemie findet das Turnier allerdings in New York statt. Die Nummer 32 der Welt konnte in der ersten Runde den italienischen Qualifikanten Salvatore Caruso bezwingen (7:5, 6:4). Thiem kam dank eines Freiloses kampflos durch.

Auf der ATP-Tour sind sich Thiem und Krajinovic noch nie begegnet, dafür konnte Österreichs Tennis-Star den Serben im Finale der umstrittenen Adria Tour in Belgrad Mitte Juni besiegen.

Jürgen Melzer gewann indes mit seinem Partner Roger Vasselin (Frankreich) sein Erstrunden-Match. Im Doppel setzten sich die Routiniers gegen Sebastian Korda und Brandon Nakashima mit 6:2 und 6:4 durch.

(APA/Red.)

Beitragsbild: GEPA