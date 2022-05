Thiem in Genf zum Auftakt gegen Qualifikanten

Dominic Thiem bekommt es zum Auftakt des ATP-Tennis-Turniers in Genf mit einem Qualifikanten zu tun.

Dies ergab die Auslosung des mit 597.900 Euro dotierten Sandplatz-Events am Freitagabend. Die Geneva Open starten am Sonntag. Da an diesem Tag noch Qualifikanten im Einsatz sind, wird Thiem nicht vor Montag beginnen. Topstar in der Schweiz ist der Russe Daniil Medwedew. Der Schweizer Altstar Stan Wawrinka (37) sagte sein Antreten am Freitag ab.

Thiem hatte in Rom zuletzt auch bei seinem fünften Auftritt nach seiner langen Auszeit wegen einer Handgelenksverletzung verloren. In Genf steigt für den Niederösterreicher die Generalprobe für die French Open in Paris.

(APA)/Bild: GEPA