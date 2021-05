Thiem in Rom gegen Pella oder Fucsovics

Dominic Thiem bekommt es beim ATP-Tennisturnier kommende Woche in Rom (live auf Sky) mit dem Argentinier Guido Pella oder dem Ungarn Marton Fucsovics zu tun. Der an Nummer vier gesetzte Niederösterreicher, der diese Woche in Madrid erfolgreich ins Turniergeschehen wieder eingestiegen ist, hat bei dem ATP-Masters1000-Bewerb in der ersten Runde ein Freilos.

Thiem hat das bisher einzige ATP-Duell mit Fucsovics 2019 in Hamburg klar gewonnen. Gegen Pella hält der 27-Jährige bei 3:2-Siegen, seit 2018 hat er aber alle drei Begegnungen ohne Satzverlust gewonnen.

(APA)

Beitragsbild: Imago