Thiem kennt Auftaktgegner in Gstaad

via Sky Sport Austria

Dominic Thiem trifft bei seiner Rückkehr nach Gstaad (live und exklusiv auf Sky), wo er 2015 den Titel geholt hat, in der ersten Runde auf den als Nummer 7 gesetzten Franzosen Hugo Gaston.

Thiem hat das bisher einzige Duell mit Gaston 2020 im Achtelfinale der French Open, ebenfalls auf Sand, in fünf Sätzen für sich entschieden. Gaston ist aktuell Nummer 58 im Ranking. Im Falle eines Sieges spielt Thiem gegen Federico Delbonis (ARG) oder Mikael Ymer (SWE).

Thiem möchte bei seiner Generalprobe für das Heim-Turnier in Kitzbühel in der Woche darauf seinen zuletzt gezeigten Aufwärtstrend fortsetzen. In Baastad feierte der 28-jährige US-Open-Sieger von 2020 seine ersten beiden Siege auf der ATP-Tour nach seinem Comeback nach rund zehnmonatiger Verletzungspause.

In der Qualifikation versucht sich mit Filip Misolic, der für den Kitzbühel-Hauptbewerb eine Wildcard erhalten hat, ein weiterer Österreicher. Der 20-jährige Steirer spielt zunächst gegen den Deutschen Yannick Hanfmann. Im Doppel tritt Philipp Oswald mit dem Niederländer Robin Haase an.

(APA)/Bild: GEPA