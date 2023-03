Thiem-Partie in Indian Wells erst am Donnerstag

via

via Sky Sport Austria

Die Erstrunden-Partie des niederösterreichischen Tennisprofis Dominic Thiem beim Masters-1000-Turnier im kalifornischen Indian Wells findet erst am Donnerstag (live und exklusiv auf Sky Sport Austria – streame den besten Livesport mit Sky X um 15 Euro im Monat).) statt und nicht wie in den APA-Terminen angekündigt am Mittwoch.

Der 29-jährige Lichtenwörther trifft dort auf den Franzosen Adrian Mannarino. Der Franzose (ATP-Nummer 68) ist jener Kontrahent, gegen den sich Thiem im Sommer 2021 auf Mallorca am Handgelenk verletzt hatte. Im Head-to-Head-Vergleich ist der Niederösterreicher mit acht Siegen in neun Spielen klar voran. Sollte sich Thiem durchsetzen, ginge es in Runde zwei gegen den Italiener Lorenzo Musetti.

(APA) / Bild: GEPA