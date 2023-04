Thiem & Rodionov starten am Donnerstag in den Hauptbewerb in Madrid

Die Niederösterreicher Dominic Thiem und Jurij Rodionov steigen am Donnerstag in der ersten bzw. zweiten Partie nach 11.00 Uhr in den Hauptbewerb des Masters-1000-Tennisturniers von Madrid ein.

Der mit einer Wildcard ausgestattete Thiem trifft auf dem Center Court auf den Briten Kyle Edmund, das bisher einzige Duell gewann Österreichs Nummer eins vor sechs Jahren ebenso auf Sand in Barcelona. Rodionov trifft erstmals auf den Chinesen Zhang Zhizhen.

(APA)

Bild: Imago