Thiem scheitert auf Mallorca an Monfils

Dominic Thiem muss sich beim Rasenturnier auf Mallorca dem Franzosen Gael Monfils geschlagen geben. Der Niederösterreicher verliert in zwei Sätzen mit 3:6 und 6:7 gegen Monfils.

Für Thiem war es eine Rückkehr dorthin, wo er sich vor drei Jahren seine folgenschwere Handgelenksverletzung zugezogen hatte. Nach der Partie kündigte der Niederösterreicher an, wiederkommen zu wollen, dann aber als Zuschauer. Thiem beendet seine Karriere im Herbst, das Match gegen Monfils war sein wohl letzter Karriere-Auftritt auf Rasen. „Es hat echt Spaß gemacht“, sagte der 30-Jährige. „Ich finde, wir haben beide gut serviert – er sehr gut. Da habe ich eine Zeit gebraucht, bis ich mich darauf eingestellt habe.“ Im ersten Satz habe er ein unnötiges Break kassiert, der Satz war dadurch weg. „Im zweiten im Tiebreak ein, zwei schlechte Bälle von mir. Das hat es entschieden.“

In einigen Situationen besonders im zweiten Durchgang ließ Thiem seine Klasse aufblitzen. „Ich wollte solche guten Schläge für die Leute, die mich für sowas kennen und für solche Schläge gekommen sind. Es ist auch oft aufgegangen.“ Was ihm fehle, sei der Spielfluss und die Reaktion beim Return. Thiem werde nun noch ein paar Tage vor Ort bleiben und dann das Sandplatz-Training in Richtung Gstaad, Kitzbühel und womöglich Olympia aufnehmen, sollte sich das doch noch ausgehen. „Ich freue mich auf einen letzten europäischen Sandplatz-Sommer.“

(Bild: Imago)