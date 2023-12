Thiem sichert sich Hammer-Duell gegen Nadal

Dominic Thiem schafft die Qualifikation für das Hauptfeld beim ATP-250-Turnier in Brisbane und bekommt in der ersten Runde Superstar Rafael Nadal zugelost. Das Duell steigt in der Nacht auf den 2. Jänner 2024 ab 02:00 Uhr live auf Sky Sport Tennis (streame live mit dem SkyX-Traumpass)!

Thiem setzte sich in der zweiten Qualifikationsrunde gegen den Italiener Giulio Zeppieri in drei Sätzen 3:6, 6:4, 6:4 durch. Wie schon bei seinem Auftaktsieg gegen James McCabe musste der Niederösterreicher den ersten Satz abgeben, diesmal jedoch keine Matchbälle abwehren.

Für Nadal ist das Match gegen Thiem das erste Spiel seit den Australian Open vor knapp zwölf Monaten. Im Head-to-Head führt der Spanier mit 9:6, das bisher letzte Duell gewann Thiem bei den ATP-Finals 2020.

(red.)

Artikelbild: Imago