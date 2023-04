Thiem trennt sich von Trainer Massu

via

via Sky Sport Austria

Dominic Thiem hat sich von seinem Trainer Nicolas Massu getrennt. Auf Instagram verkündete der Niederösterreicher am Samstag, dass sich die beiden entschlossen hätten, „dass wir beginnend mit nächster Woche unterschiedliche Wege gehen werden“. Der Chilene Massu, 2004 in Athen Tennis-Olympiasieger, hatte Thiem seit der ersten Jahreshälfte 2019 als Touring-Coach betreut. Damals ging die Zusammenarbeit von Thiem und seinem langjährigen Coach Günter Bresnik zu Ende.

„Was für eine unglaubliche Reise“, schrieb der 29-Jährige. „Alles begann Anfang 2019 – du bist mit deiner unglaublichen Energie und deiner extremen Liebe für den Sport dahergekommen. So haben wir die US Open und Indian Wells gewonnen. Aber wir haben auch das Finale der Australian Open, der French Open und zweimal bei den ATP Finals erreicht.“

Das zeige, „dass wir ein unglaubliches Team sind. Aber leider hat alles ein Ende, und dieses Ende ist jetzt gekommen“, führte Thiem fort, dankte Massu für die gemeinsame Zeit und wünschte dem 43-Jährigen für die Zukunft „nur das Beste“. Er betonte: „Unsere Freundschaft wird für immer bestehen bleiben.“

Zu den Gründen für das Ende der Partnerschaft äußerte sich Thiem nicht. Ob, mit wem und wann der Posten nachbesetzt wird, ist nicht bekannt. Prinzipiell ist auch Thiems Vater Wolfgang als Tenniscoach tätig, jedoch mit anderen Athleten und Projekten terminlich sehr eingespannt. Nächste Woche tritt Dominic Thiem in Monte Carlo dank einer Wildcard zunächst in der ersten Runde gegen den Franzosen Richard Gasquet an.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dominic Thiem (@domithiem)

(APA)

Artikelbild: GEPA