Thiem trifft im Gijon-Halbfinale auf Topspieler

Dominic Thiem steht zum zweiten Mal seit seiner im Juni des vergangenen Jahres erlittenen Handverletzung im Halbfinale eines ATP-Tennisturniers. Der Niederösterreicher besiegte am Freitag im Viertelfinale des ATP-250-Turniers in Gijon den als Nummer vier gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo mit 6:4,6:3. Im Match um seinen ersten Finaleinzug seit fast zwei Jahren trifft er auf den topgesetzten Russen Andrej Rublew, die Nummer 9 der Welt (nicht vor 14.00 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass)



Rublew bezwang im Viertelfinale den US-Amerikaner Tommy Paul mit 7:5,6:3. „Ich werde mich steigern müssen, wenn ich gegen Rublew, wieder einmal gegen einen Top-Ten-Spieler, gegen einen der besten Spieler auf der Welt zur Zeit, spiele“, weiß Thiem. „Das ist eine unglaubliche Herausforderung.“ Thiem hat gegen den Russen die ersten zwei Duelle gewonnen, der war damals allerdings erst 20 Jahre alt. Die jüngsten drei Aufeinandertreffen (2019 in Hamburg, 2020 in Wien und 2020 bei den ATP Finals in London) hat aber der Russe, der nächste Woche 25 Jahre alt wird, gewonnen.

