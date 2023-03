Thiem über mentale Probleme: „Mit Selbstvertrauen wird alles einfacher“

Dominic Thiem legt aktuell eine Trainingswoche als Vorbereitung auf die kommenden Turniere ein. Wie am Dienstag bekanntgegeben wurde, wird Thiem auch beim Challenger-Turnier in Mauthausen antreten. Nach zuletzt vier Erstrundenniederlagen in Serie will der 29-Jährige erstmal wieder Selbstvertrauen sammeln.