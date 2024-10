Thiem verliert auch zweites UTS-Showmatch

Dominic Thiem hat beim UTS-Schauturnier in Frankfurt auch sein zweites Gruppenmatch verloren. Nach dem 0:3 gegen den Australier Thanasi Kokkinakis am Vortag, musste sich der 31-jährige Niederösterreicher am Samstagnachmittag dem Kanadier Denis Shapovalov mit 1:3 beugen.

Thiem glich noch einen Satzrückstand aus, verlor dann aber. In der Abendsession (21.00) trifft er noch im abschließenden Match gegen Ugo Humbert aus Frankreich an. Bei dem Schauturnier werden die Matches in vier Vierteln zu je acht Minuten gespielt. Es gibt nur einen Aufschlag und nur 15 Sekunden Zeit zwischen den Punkten.

Show-Satz gegen Alexander Zverev

Für Thiem geht es am Sonntagabend in der Wiener Stadthalle bei seiner eigenen „Farewell“-Veranstaltung in einem Show-Satz gegen Alexander Zverev samt längerer Abschiedszeremonie. Am Dienstagabend bestreitet er denn gegen Luciano Darderi (ITA) beim letzten regulären Turnier seiner Karriere voraussichtlich sein Abschiedsspiel auf Tour-Niveau.

(APA)/Foto: GEPA