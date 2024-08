Thomas Müller nun alleiniger Bayern-Rekordspieler

Bayern München-Ikone Thomas Müller hat sich zu Beginn seiner womöglich letzten Saison als Fußball-Profi zwei Rekorde in der ruhmreichen Geschichte des deutschen Topclubs gesichert.

Mit seinem 474. Bundesliga-Einsatz stieg er am Sonntag beim 3:2-Sieg in Wolfsburg vor Sepp Maier zum alleinigen Münchner Rekordspieler in der höchsten deutschen Spielklasse auf. Bei seiner Premiere am 15. August 2008 gegen den Hamburger SV (2:2) hieß der Bayern-Trainer noch Jürgen Klinsmann.

Mit 709 Bayern-Spielen in allen Wettbewerben zog Müller in dieser Kategorie mit der Torhüter-Legende Maier gleich. Diesen Rekord will der 34-Jährige nun am kommenden Sonntag beim Heimspiel gegen den SC Freiburg verbessern. Als der Fan-Liebling in Wolfsburg in der 65. Minute eingewechselt wurde, lagen die Bayern noch mit 1:2 zurück. Am Ende hieß es 3:2 für den deutschen Rekordmeister. Und „er war an allen wichtigen Situationen beteiligt“, lobte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund.

(APA)

Beitragsbild: Imago