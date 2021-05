Thomas Silberberger: „Es ist so, dass jeder Fehler bestraft wird und wir machen aktuell zu viele“

via

Thomas Silberberger: „Unsere Währung sind Einsatzminuten in der Bundesliga und nicht tausende Euros mehr.“

Roman Stary: „Wenn man ein Spiel sieht, wo wirklich kombiniert wird und die Spieler sich reinhauen bis sie nicht mehr können, taugt mir auch.“

Michael Liendl: „Die Ausgangssituation ist ganz klar. Wir müssen gewinnen und alle anderen müssen auch gewinnen.“

Thorsten Röcher: „Wenn man in der Nachspielzeit einen Elfmeter gegen sich bekommt, dann muss man über ein Unentschieden froh sein.“

WSG Swarovski Tirol spielt Unentschieden gegen RZ Pellets WAC mit 2:2. Alle Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

WSG Swarovski Tirol – RZ Pellets WAC 2:2 (1:0)

Schiedsrichter: Julian Weinberger

Thomas Silberberger (Trainer WSG Tirol)

…über die Partie und die Leistung von Benjamin Pranter: „Der Benjamin war ein prägendes Gesicht der letzten 10 Jahre. Hat bei uns in der Regionalliga gestartet, hat einen Löwenanteil daran gehabt, dass wir in die Bundesliga gekommen sind. Er war ein extrem wichtiger Führungsspieler. Jetzt wird der Kreis geschlossen, aber Schade, dass er den Elfer dann nicht reingehaut hat. Aber am Ende des Tages müssen gut leben mit dem 2:2.“

…über den Ausrutscher von Ferdinand Oswald, der zu einem Gegentor geführt hat: „Das war wahrscheinlich, dass billigste Tor was wir in der ganzen Saison bekommen haben. Mir fehlen da die Worte. Der Lerneffekt ist nicht in Maßen gegeben aktuell. Ich bin sprachlos wegen dem Gegentor.“

…über den sechsten Platz: „Die Meistergruppe war ein Traum, den wir uns erfüllt haben. Damit haben wir nicht gerechnet. Natürlich wollten wir dann ordentlich in der Meistergruppe performen. Aber es ist so, dass jeder Fehler bestraft wird und wir machen aktuell zu viele. Wir bekommen zu viele Gegentore. Wir müssen hinten in der Verteidigung über dem Sommer auch unsere Hausaufgabe machen. Sonst werden wir ein böses Erwachen haben, wenn wir das nicht schnell abstellen.“

…über den Handlungsbedarf in der Mannschaft: „Wir sind täglich im Austausch. Wir wollen mit Sicherheit nur Spieler, bei dem ich ein Potenzial sehe und der unsere Währung erkennt. Unsere Währung sind Einsatzminuten in der Bundesliga und nicht tausende Euros mehr. Wer bei uns spielen will, kann nicht mit Fußball reich werden. Aber der kann den nächsten Schritt setzen. Wir sind eine Art Bitcoin-Filiale. Unsere Einsatzzeiten sind mehr wert, wie der manche Euro.“

Stefan Köck (Sportdirektor WSG Tirol)

…über einen Ersatz für Nikolai Baden Frederiksen: „Ja es wird sehr schwierig einen Ersatz für ihn zu finden. Einen Spieler, der bis zum heutigen Tage 18 Tore gemacht hat zu ersetzen, ist für einen kleinen Klub wie uns eine Herkulesaufgabe. Wir sind aber dran. Wir haben die eine oder andere Idee. Brauchen aber auch ein wenig ein Glück.“

…über den Austausch mit Juventus Turin: „Wir sind im regelmäßigen Austausch. Sie wissen ganz genau wie wir Fußball spielen und haben auch ein Bild was bei uns reinpasst und was eben auch von ihnen aus möglich ist. Man kann nicht jeden Spieler nach WSG lotsen von Juventus Turin. Wenn wir aber wieder einen ähnlichen Spieler bekommen wie Frederiksen wären wir sehr glücklich.“

…auf die Tendenz, dass Zlatko Dedic seine Karriere beenden wird im Sommer: „Diese Tendenz kann ich bestätigen.“

Roman Stary (Trainer WAC)

…vor dem Spiel über die Saison: „Es war eine extrem schwere Saison. Wir sind schlecht in die Meisterschaft gestartet. Wir haben Erfolge gefeiert in der Euroleague, haben die Gruppenphase überlebt. Das waren alles Punkte, die die Mannschaft mitnimmt. Wir haben noch eine Chance den dritten oder vierten Platz zu erreichen und da werden wir alles dransetzen.“

…über die Partie: „Wir wollten auf den dritten Platz kommen und dazu hätte es heute einen Sieg benötigt. Das haben wir nicht geschafft. Natürlich ist eine Enttäuschung da. Auf der anderen Seite, wenn man so ein Spiel sieht, wo wirklich kombiniert wird und die Spieler sich reinhauen, bis sie nicht mehr können, taugt mir auch.“

…über einen möglichen vierten Platz: „Realistisch sehe ich es auf jeden Fall. Rapid muss was machen gegen LASK, damit sie Zweiter bleiben. Sturm Graz wird gegen uns gewinnen wollen. Wir wollen auch gewinnen. Eine interessante Ausganssituation.“

Thorsten Röcher (WAC)

…über das Spiel: „Wenn man in der Nachspielzeit einen Elfmeter gegen sich bekommt, dann muss man über ein Unentschieden froh sein. Wir wollten aber drei Punkte holen. Ich hatte das Gefühl, dass wir nach dem 2:1 die Partie eigentlich im Griff haben. Wir bekommen aber leider in dieser Saison viele unnötige Tore. Jetzt geht es aber in der nächsten Runde gegen Sturm.“

…über einen möglichen vierten Platz: „Wenn es rechnerisch noch möglich ist, dann werden wir alles daransetzen. Wir werden unsere Hausaufgabe noch machen und dann werden wir eh sehen wie der LASK gegen Rapid spielt. In der eigenen Hand haben wir es nicht mehr. Das ist sehr schade. Hilft nichts. Ich bin sehr enttäuscht.“

…ob die Chancenverwertung nicht gut genug war: „Hätten wir ein Tor mehr geschossen, dann hätten wir auch gewonnen.“

Manuel Kuttin (WAC)

…über die Partie: „Der Punkt ist wichtig für uns, da der vierte Platz jetzt noch möglich ist. Auch wenn wir es jetzt nicht in der eigenen Hand haben. Ich glaube der Punkt ist sehr wichtig für uns für die nächste Woche.“

Christopher Wernitznig (WAC)

…über die Partie: „Wir sind in der ersten Halbzeit sehr schlecht ins Spiel gestartet. Bekommen dann das 1:0. Da haben wir schlecht verteidigt. Wir sind dann immer besser ins Spiel gekommen. Hatten die ein oder andere Torchance. Zweite Halbzeit haben wir dann ein gutes Spiel gezeigt. Haben das Spiel gedreht und bekommen dann ein blödes Tor. Fühlt sich im Moment nicht gut an.“

Michael Liendl (WAC)

…über die Partie: „Jetzt sitzen wir alle im gleichen Boot. Für einen neutralen Zuschauer ist die Meisterschaft unglaublich spannend. Die Ausgangssituation ist ganz klar. Wir müssen gewinnen und alle anderen müssen auch gewinnen. Wir werden dann sehen, was dabei rauskommt.“

…über einen möglichen fünften Platz: „Wir sind mit einer riesengroßen Erwartungshaltung in die Saison gegangen. Es gab doch viele Turbulenzen, wenn man das ganze Jahr betrachtet. Man kann aber nicht davon ausgehen, dass der Wolfsberger AC jedes Jahr in die Top drei kommt. Wir werden versuchen, dass wir uns noch den vierten Platz schnappen.“

Marc Janko (Sky Experte)

…über den WAC: „Natürlich hätte man gern mehr geholt. Aber man ist jetzt nicht tot unglücklich, dass man Vierter ist. Es ist eine solide Saison gewesen. Die internationalen Auftritte waren schwer in Ordnung.“