Thomas Silberberger nach Sieg: „Die Meistergruppe macht richtig Spaß“

Zlatko Dedic: „Wir sind eine geile Truppe und arbeiten sehr gut, aber wir müssen hungrig bleiben“

Marc Janko: „Bei den Tirolern ist vieles möglich“

Gernot Trauner: „Wir sind in erster Linie an uns selbst gescheitert“

Alfred Tatar: „Das, was den LASK ausgezeichnet hat, die Klarheit, das ist jetzt trübe.“

WSG Swarovski Tirol gewinnt 2:0 gegen LASK. Die Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

WSG Swarovski Tirol – LASK 2:0 (0:0)

Schiedsrichter: Gerhard Grobelnik

Thomas Silberberger (Trainer WSG Swarovski Tirol):

…über das Spiel: „Wir waren dem dritten Tor weit näher als der LASK dem Anschlusstreffer.

Es war ein richtiges Signal der Mannschaft. Meine Worte haben scheinbar gefruchtet beim Training. Ich werde weiterhin die Zügel straff halten, weil wir noch wesentlich mehr Spiele in der Meistergruppe gewinnen wollen. Wir haben jetzt gesehen, die Meistergruppe macht richtig Spaß.

…über Johannes Naschberger: „Lieblingsspieler habe ich 25 in Wahrheit. Bei Naschi habe ich schon vor dem Spiel gesagt, wenn er die Trainingsleistung auf den Platz bringt, ist er ein exzellenter Spieler und beim 1:0 hat er das exzellent gemacht. Zlatko hat einen super Laufweg gewählt und es freut mich riesig für beide.“

…über mögliche Ziele in der Meistergruppe (vor dem Spiel): „Ich kann dir jetzt zwei, drei Standardfloskeln runterwichsen. Du bekommst keine befriedigende Antwort momentan. Ab Platz vier aufwärts hätten wir eine Woche früher Urlaub. Unser Ziel ist definitiv, den sechsten Platz zu verlassen.“

Zlatko Dedic (WSG Swarovski Tirol):

…über das Spiel: „Wir sind eine geile Truppe und arbeiten sehr gut, aber wir müssen hungrig bleiben. Wir haben schon Größeres erreicht, aber da sieht man die Mentalität, ob wir uns immer weiter pushen und das Maximum aus dieser Saison rausholen. Wir haben verdient gewonnen. Unsere Ziele sind immer der nächste Schritt, also als nächstes gegen Sturm Graz zu gewinnen.“

Johannes Naschberger (WSG Swarovski Tirol):

…über die Stärken bei WSG Tirol: „Wille, Einsatzbereitschaft, die wir jeden Tag auf den Platz legen und die junge Frische. Ich bin jederzeit bereit.“

Stefan Köck (Manager Sport WSG Swarovski Tirol):

…über die finanziellen Möglichkeiten von WSG Tirol: „Wir wissen, wo wir uns wieder verstärken wollen und dass wir wieder mit begrenzten Mitteln arbeiten müssen und wieder Kreativität einbauen, damit wir nächstes Jahr konkurrenzfähig sind. Ich habe mich bei der Reduzierung von Swarovski nicht geäußert und äußere mich auch nicht über neue Sponsoren. Wir haben Vertrauen in den Präsidenten und Vorstand, dass noch neue Sponsoren kommen.“

…über die Zusammenarbeit mit Juventus Turin und einen Frederiksen-Ersatz: „Natürlich hätten wir Frederiksen gerne weitere drei Jahre verpflichtet, aber das können wir uns nicht leisten. Das Leihmodell ist für uns eine Win-Win-Situation. Ich denke, dass wir durch die ‚Frederisken-Geschichte‘ noch interessanter geworden sind. Juventus Turin ist sehr zufrieden, deswegen hoffe ich, dass wir in einem höheren Topf fischen können.“

Dominik Thalhammer (Trainer LASK):

…über das Spiel: „Ich bin extrem enttäuscht, aufgrund der ersten Halbzeit, in der wir aus der ganzen Situation nichts gemacht haben. Wir müssen selbstkritisch sein. Es war zu wenig. Wir hatten so viele Ballgewinne, ich glaube, so viele wie in der ganzen Rückrunde noch nicht. Wattens hat uns Möglichkeiten gegeben, aber wir haben schlecht finalisiert. Der Höhepunkt war die Elfmeter-Situation und schließlich haben wir das Vertrauen in uns verloren. Wir kommen nicht in diesen Flow hinein. Wir investieren viel und es kommt am Ende wenig raus. Es ist sehr schade, dass uns aktuell diese Durchschlagskraft fehlt.“

…über den vergebenen Elfmeter von Philipp Wiesinger: „Er war unser sicherster Schütze. Das passt zum heutigen Spiel.“

Gernot Trauner (LASK):

…über das Spiel: „Wir haben genügend Chancen gehabt, vor allem in der ersten Halbzeit, in Führung zu gehen, spielen aber schlecht aus und nutzen unsere Chancen nicht. Im Gegenzug haben wir viel zu viele Konter zugelassen und es dem Gegner viel zu einfach gemacht. Wir sind in erster Linie an uns selbst gescheitert.“

…über den vergebenen Elfmeter: „Normalerweise ist Wiesinger ein guter Schütze. Es ist bitter, wenn man solche Chancen nicht nutzt. Es wäre wichtig gewesen in Führung zu gehen, aber in Summe war es einfach viel zu wenig. Wir sind absolut unzufrieden mit dem Tag heute, aber wir müssen es so hinnehmen und daraus lernen. Es ist egal, was auf den anderen Plätzen passiert. Wir müssen schauen, dass wir die Arbeit auf dem Platz verrichten.“

Marc Janko (Sky Experte):

…über die momentane Leistungskurve bei WSG Tirol: „Sie wollen das Maximum rausholen und die Bühne nutzen. Bei den Tirolern ist vieles möglich.“

…über den Aufstieg in die Meistergruppe von WSG Tirol: „Sensationell. Für mich waren sie vor der Saison Abstiegskandidat Nummer eins. Dann habe ich sie die ersten paar Male spielen gesehen und mir wurde sofort klar: Die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Es ist grandios, was dort an Arbeit geleistet worden ist, welche Mannschaft sie in dieser Kürze geformt haben, ist aller Ehren wert und sie haben sich das verdient.“

…zur Leistung von LASK: „Bis zur Pause ganz in Ordnung. WSG hat in der Pause vom Trainer wahrscheinlich einen Einlauf bekommen und sie sind dann hochmotiviert aus der Kabine gegangen.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…über die Leistung von LASK: „Was den LASK ausgezeichnet hat, ist Stringenz, Klarheit, wie wenn du in einen Gebirgsbach reinschaust und die Forellen schwimmen siehst. Mittlerweile ist irgendwo ein Umweltverschmutzer gewesen und dieser Bach ist nicht mehr so durchsichtig. Das Spiel nach vorne ist extrem ausrechenbar geworden. Die Flankenquote war jenseits von Gut und Böse. Das ist keine Waffe mehr. Das, was den LASK ausgezeichnet hat, die Klarheit, das ist jetzt trübe.“

…über die bisherige Saisonleistung von WSG Tirol: „Wattens hat mehr Tore geschossen, als alle Teams, die in der unteren Gruppe sind. Der Trainer lässt seiner Offensive freien Lauf. Sie haben mit Baden Frederiksen einen Mann, der die Offensive voll im Griff hat. Während sich viele Teams in der Qualifikationsgruppe auf die Defensive verlassen haben, hat sich Wattens auf die Offensive konzentriert.“