Thomas Silberberger wird neuer WAC-Trainer

Thomas Silberberger soll mit dem Wolfsberger AC den Klassenerhalt schaffen. Der Sky-Experte übernimmt ab sofort das Traineramt bei den Lavanttalern. Der 52-jährige ist nach Dietmar Kühbauer, Peter Pacult und Ismail Atalan bereits der vierte Trainer des Kärntner Bundesligisten in dieser Saison.

Der langjährige ehemalige Chefcoach der WSG Tirol war vor zwei Wochen als Cheftrainer von Zweitligist Admira Wacker zurückgetreten.

Unter Atalan verschärfte sich die Krise der Lavanttaler in den letzten Wochen. Mit 14 Zählern liegt der amtierende Cupsieger auf dem Vorletzten Platz der Qualifikationsgruppe, der Vorsprung auf Schlusslicht Blau-Weiß Linz beträgt nur vier Punkte.

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