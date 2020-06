Thonhauser: “Gruber hat für sich die richtigen Schlüsse gezogen”

Als Tabellenletzter ist die Admira vor der 30. Runde akut abstiegsgefährdet. Admira-Präsident Philip Thonhauser ist beruflich die meiste Zeit in New York tätig und fiebert beim Auswärtsspiel in Mattersburg (jetzt live auf Sky Sport 14 HD – mit Sky X kannst du das Spiel live streamen – ohne lange Vertragsbindung) in Übersee mit seiner Admira mit.

Zudem gibt es für Thonhauser als Aufsichtratsvorsitzender der Tipico Bundesliga Arbeit. LASK-Präsident Siegmund Gruber hat zuletzt nach der Causa “Mannschaftstraining” bei den Oberösterreichern niedergelegt. Nun gilt es diese Position nachzubesetzen. Für Philip Thonhauser wäre eine Rückkehr von Austria-Finanzvorstand Markus Kraetschmer in den Aufsichtsrat durchaus vorstellbar.