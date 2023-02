Thorsten Fink: „Bayern ist nicht von den Stars abhängig“

via

Es ist ein Achtelfinale mit Finalcharakter: Der FC Bayern gastiert bei PSG.



Vor dem Hinspiel befinden sich beide Teams allerdings nicht in Topform. Nach dem Pokal-Aus von PSG gegen Marseille sowie der Liga-Niederlage gegen Monaco soll es wieder verstärkt zu Streitereien innerhalb der Mannschaft gekommen sein. Die Bayern fanden nach einem wackeligen Start ins neue Kalenderjahr zumindest ergebnistechnisch wieder besser in die Spur und feierten drei Pflichtspiel-Erfolge in Serie.

Ex-Bayern-Profi Thorsten Fink sieht einen eklatanten Unterschied zwischen den beiden Teams, wie er im Sky-Studio erklärte: „Bayern ist nicht von den Stars abhängig. Wenn bei Paris Messi, Neymar oder Mbappe fehlen, dann verlieren sie oft Spiele. Bei Bayern ist es nicht so. Wer ist denn da der Star? Ob jetzt Coman oder Gnabry spielt – die sind beide gut. Der Star war früher Lewandowski. Ich glaube, dass der FC Bayern 3-4 Spieler rausnehmen kann und trotzdem gut spielt und Paris Saint-Germain sehe ich jetzt nicht so.“