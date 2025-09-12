Throwback: Als die Austria Sturm gleich doppelt schlug

Es war eine Woche geprägt von Jubel, Punkten und vielen Karten. Vergangene Saison in der Meistergruppe: Die Wiener Austria besiegte den SK Sturm Graz in der englischen Runde in beiden Duellen. Damals überholten die Wiener sogar am Ende der 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga die Grazer und sorgten in Wien-Favoriten für Jubelschreie und Meistergedanken.

In der 27. Runde gewannen die Veilchen mit 2:1 gegen die „Blackies“. Nach einem Kopfballtor von mittlerweile Neo-Grazer Maurice Malone ging die Austria in der 40. Minute mit 1:0 in Führung, doch kurz vor dem Pausenpfiff brachte Max Johnston die Grazer mit dem Ausgleichstreffer in die Kabine. Nik Prelec sorgte in Minute 61 für den entscheidenden Treffer zum 2:1-Heimsieg vor knapp 14.500 Fans in der Generali Arena.

Sturms Durststrecke

Austria Wien ist in der ADMIRAL Bundesliga seit fünf Spielen gegen Sturm Graz ungeschlagen (3 Siege, 2 Unentschieden) – erstmals so lange seit 2012 bis 2014 (6 Duelle). Die Wiener Austria blieb vergangene Saison erstmals seit 2009/10 in einer Saison gegen Sturm ungeschlagen.

Auch im ÖFB-Cup gewannen die Veilchen gegen den Meister. Damit ist Sturm insgesamt seit sechs Pflichtspielen gegen die Wiener ohne Sieg.

Mit dem Revanchegefühl empfing Sturm dann nur vier Tage später die Wiener Austria vor ausverkauftem Haus in der Grazer Merkur Arena. Ein Spiel, dass mehr Ausschlüsse als Torjubel sah, mehr Gelbe Karten als Schüsse aufs Tor.

Nach rund 29 Minuten flog William Böving nach einem Sprung in den Rücken gegen Reinhold Ranftl mit Rot vom Platz, in der 66. Minute sah Sturm-Youngster Leon Grgic nach Schwalbe in der ersten Hälfte und Foul in der zweiten Hälfte die Gelb-Rote Karte. Die Wiener nutzten die doppelte Überzahl in Minute 80 knallhart aus: Nik Prelec, Matchwinner am Mittwoch in Runde 27, sorgte auch am Sonntag für das Goldtor und schoss damit die Violetten nach der 28. Runde zum Tabellenführer. Ranftl beendete die Partie aber ebenso wie Böving und Grgic vorzeitig: nach zwei Gelben Karten wegen Unsportlichkeiten flog auch der 33-jährige Austrianer vom Platz.

Insgesamt zeigte Schiedsrichter Sebastian Gishamer gleich zwölf Akteuren zumindest eine Karte, darunter auch Sturm-Coach Jürgen Säumel, der sich nach dem Ausschluss von Böving zu sehr ärgerte.

Schlussendlich kennen wir alle das Ende der Geschichte: Trotz zwischenzeitlicher Tabellenführung fünf Runden vor Schluss scheiterte die Wiener Austria daran, in Runde 32 den Titel nach Wien zu holen, Sturm reichte ein Remis gegen den weiteren Meisterkandidaten WAC, um den zweiten Meistertitel in Folge feiern zu können. Die Austria landete „nur“ auf Platz drei. Ein Duell, das in der Vorsaison für viele spannende Szenen sorgte – und das wird wohl auch diesen Sonntag weitergehen.

(Red.) / Bild: GEPA