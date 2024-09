Throwback: Als Klagenfurt wohl Salzburgs Titelserie brach

Die 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 war wohl der Nackenklatscher für Red Bull Salzburg im Duell gegen Sturm Graz um die Meisterschaft.

Vor dieser Runde lagen sowohl die Salzburger als auch Sturm Graz mit 35 Punkten im Gleichschritt an der Tabellenspitze. Während Sturm gegen den SK Rapid in der 27. und 28. Runde spielen musste, war Salzburg als klarer Favorit im Doppel gegen Austria Klagenfurt gefordert.

Nachdem Salzburg in der 27. Runde daheim klar mit 4:2 das Spiel für sich entschied, wollten sich die Klagenfurter dafür in Kärnten revanchieren. Doch zunächst jubelte auch in Runde 28 Salzburg: Nach 18 Minuten schnürte Karim Konaté einen Doppelpack und ging mit der Zwei-Tore-Führung auch in die Pause.

Was in der zweiten Hälfte passierte, war dann aber am Ende des Tages wohl meisterschaftsentscheidend. In furiosen 33 Minuten drehte Klagenfurt das Spiel auf Links – zunächst erzielte Solomon Bonnah den Anschlusstreffer (52.), dann lieferte Andy Irving eine eigene Show. Mit einem Triplepack (63., 74., 85.) traf der Schotte im Elf-Minuten-Takt ins Salzburger Herz und stellte von 0:2 auf 4:2. Ein Tor von Verteidiger Strahinja Pavlovic in der 89. Minute machte das Spiel am Ende noch einmal spannend, der Ausgleich blieb jedoch aus.

Nach dem Spieltag überholte Sturm die Salzburger und brachte den Drei-Punkte-Polster schlussendlich über das Ziel – Salzburg verpasste den elften Meistertitel en suite. Am Samstag (ab 16:15 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria) treffen Austria Klagenfurt und Red Bull Salzburg wieder aufeinander.

HIGHLIGHTS | Austria Klagenfurt – Red Bull Salzburg | 28. Runde

(Red.)/Bild: GEPA