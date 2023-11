Throwback: Aufsteiger Hartberg düpiert Rapid im ersten Bundesliga-Duell

Das erste Aufeinandertreffen in der Bundesliga mit dem SK Rapid wird man beim TSV Hartberg für lange Zeit in guter Erinnerung behalten. Am 20. Oktober 2018 empfing der Aufsteiger aus der Steiermark den österreichischen Rekordmeister zum allerersten Mal in einem Bundesligaspiel und schlug die Hütteldorfer deutlich mit 3:0.



Rapids 4-4-2-Formation präsentierte sich im Spiel nach vorne ideenlos und in der Defensive zeitweise außer Rand und Band – so auch in der neunten Minute: Ein Pass von Florian Flecker reichte, um die gesamte Hintermannschaft der Wiener auszuhebeln. Sittsam nahm die Vorlage dankend an und überlistete Richard Strebinger mit einem Schuss ins kurze Eck.

In der 14. Minute – Rapids Abwehr hatte sich wieder einen Aussetzer geleistet – verhinderte der ÖFB-Teamgoalie bei einer Topchance von Rajko Rep noch Schlimmeres, drei Minuten später aber war Strebinger neuerlich geschlagen. Der möglicherweise knapp aus Abseitsposition gestartete Tadic bezwang den Keeper, nachdem ein Pass von Ivan Ljubic die grün-weiße Viererkette ausgehebelt hatte.

Rapids damaliger Neo-Coach Dietmar Kühbauer brachte zur Pause Andrei Ivan, der in der 47. Minute die beste Gelegenheit für Rapid ausließ, als er an Swete scheiterte. Danach verfiel Rapid wieder in denselben Trott wie vor dem Seitenwechsel, rannte planlos gegen eine clevere Hartberg-Defensive an und kassierte in der 65. Minute sogar noch das dritte Gegentor. Boli Bolingoli hob das Abseits auf, der kurz zuvor eingewechselte Zakaria Sanogo zog auf und davon und legte für Flecker auf, der aus kurzer Distanz zum 3:0-Endstand erfolgreich war.

Startelf: So spielte der TSV Hartberg

Startelf: So spielte der SK Rapid

Rapid-Coach Dietmar Kühbauer nach dem Spiel im Sky-Interview

Hartberg-Coach Markus Schopp nach dem Spiel im Sky-Interview

