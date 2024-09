Am kommenden Sonntag wird Aleksandar Dragovic wohl in seinem zehnten Wiener Derby auf dem Feld stehen. Sky blickt auf das letzte Duell des Innenverteidigers mit den Hütteldorfern zurück.

Das kommende 343. Wiener Derby (ab 16:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) wird das erste Duell gegen Rapid für Dragovic seit seiner Rückkehr zur Wiener Austria im Sommer sein. In seiner ersten Zeit bei den Veilchen spielte der 33-Jährige bereits neun Duelle gegen den Erzrivalen. Die Bilanz ist fast ausgeglichen: Drei Siegen stehen vier Niederlagen und ein Remis gegenüber.

Das bisher letzte Duell gegen Rapid wird Dragovic wahrscheinlich nicht in guter Erinnerung behalten haben. Am 28. November 2010 gab es gegen Grün-Weiß im Heimspiel in der Generali-Arena eine 0:1-Niederlage. Den einzigen Treffer der Partie erzielte damals Rapid-Stürmer Hamdi Salihi per Abstauber in der 51. Spielminute. Dragovic stand über die vollen 90 Minuten am Feld.

Erfreulicher ist hier der Rückblick aus violetter Sicht auf Dragovic‘ Derby-Premiere knapp zwei Jahre zuvor. Am 11. November 2008 stand der Defensivspieler erstmals gegen den Erzrivalen auf dem Feld. In Favoriten durfte die Austria dank Treffern von Thomas Krammer (6.) und Rubin Oktotie (23.) einen 2:0-Erfolg feiern. Auch in diesem Derby spielte der damals 17-Jährige durch.

Nicht das letzte Mal Dragovic vs. Rapid

Doch das Wiener Derby im November 2010 war nicht das letzte Mal, dass Dragovic auf den SK Rapid getroffen ist. Während seiner Zeit bei Dynamo Kiew gab es auch ein Duell mit den Hütteldorfern in der Europa League. In der Gruppe G der EL-Saison 2013/14 spielte der Innenverteidiger je ein Heim- und Auswärtsspiel gegen die Wiener.

Damals kam Dragovic mit den Ukrainern in Wien zu einem 2:2-Remis. Das Heimspiel im Olympiastadion von Kiew konnte Dynamo aber klar mit 3:1 für sich entscheiden. In allen – insgesamt elf – Duellen gegen Rapid blieb der Innenverteidiger bisher ohne Treffer und Vorlage.

Bilder: GEPA