Throwback: Das waren die letzten Rapid-Siege gegen Sturm

Am heutigen Mittwoch trifft der SK Rapid zu Hause im Allianz Stadion in der 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga auf Sturm Graz (ab 20 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass). In einer Woche treffen die Hütteldorfer dann wohl in ihrem wichtigsten Spiel ihrer Saison auch im Endspiel des ÖFB-Cups auf die Grazer. In den vergangenen Jahren war Sturm für Rapid allerdings immer ein harter Gegner.

Dabei liegt der letzte Pflichtspielsieg der Grün-Weißen gegen Sturm gar nicht so weit zurück. In der vergangenen Saison feierte Rapid am 31. Spieltag in der Meistergruppe einen knappen 3:2-Erfolg über das Team von Trainer Christian Ilzer. Tore von Guido Burgstaller, Roman Kerschbaum und Marco Grüll verwandelten damals einen 0:2-Rückstand noch in einen Heimsieg.

Video-Highlights: Rapid vs. Sturm Graz 3:2 – Saison 2022/23

Rapid-Bilanz gegen Sturm ausbaufähig

Während der Punktgewinn für Rapid im Rennen um Europa ein entscheidender war, ging es für Grazer in diesem Spiel um nichts mehr. Salzburg stand bereits als Meister fest und auch das Cupfinale gewann Sturm einige Wochen zuvor gegen die Hüttelforfer.

Vor dem Triumph im Allianz Stadion vergangenen Mai mussten die Grün-Weißen allerdings zehn Pflichtspiele auf einen Erfolg gegen die Grazer warten. Insgesamt sieben Niederlagen und drei Remis kassierte Rapid gegen Sturm zwischen den beiden letzten vollen Erfolgen der Hütteldorfer gegen die Grazer – Cup-Finalpleite inklusive!

Throwback: Sieg vor leeren Rängen 2021

Der letzte volle Erfolg von Rapid gegen Sturm in der Bundesliga, der auch eine sportliche Relevanz für beide Mannschaften hatte, gelang in der Saison 2020/21. Damals feierte Rapid in der 13. Runde einen 4:1-Heimsieg. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Partie damals ohne Zuschauer statt. Ercan Kara, Thorsten Schick, Christoph Knasmüllner und Yusuf Demir trafen für die Grün-Weißen, Jakob Jantscher glich zwischenzeitlich für Sturm aus.

Video-Highlights: Rapid vs. Sturm Graz 3:2 – Saison 2020/21

Das erste Spiel der „Trilogie" ging am Freitag an die Grazer, ein schwerer Patzer von Goalie Niklas Hedl entschied ein lange offenes Spiel in der Schlussphase und brachte Sturm einen knappen 1:0-Heimerfolg.





(Red.) / Bild: GEPA