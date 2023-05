Throwback: Milan gewinnt erstes CL-Duell gegen Inter dank umstrittener Auswärtstorregel

via

via Sky Sport Austria

Das heutige Halbfinal-Duell zwischen AC Milan und Inter (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit dem SkyX-Traumpass) ist nicht das erste Aufeinandertreffen der zwei Stadtrivalen in der UEFA Champions League.

Die beiden Mailänder Topklubs treffen in dieser Spielzeit sogar schon zum dritten Mal in der „Königsklasse“ aufeinander. Sowohl im Halbfinale 2003 als auch im Viertelfinale 2005 setzte sich Milan durch.

Auswärtstorregel reicht Milan 2003 zum Weiterkommen

Beim ersten internationalen Duell der italienischen Traditionsvereine ging es genauso wie heuer um den Einzug ins Champions-League-Finale. Damals endete das Hinspiel, bei dem die „Rossoneri“ Heimrecht hatten, ohne Tore mit 0:0. Im Rückspiel brachte Milan-Ikone Andriy Shevchenko die Gäste in der 45. Minute in Führung. Inter glich in der 84. Minute durch ein Tor von Obafemi Martins aus.

Dieses Resultat reichte Milan zum Finaleinzug. Da die Auswärtstorregel mittlerweile abgeschafft wurde, ist ein derartiger Ausgang nicht mehr möglich. Das Champions-League-Finale 2003 gewann Milan gegen Juventus Turin (2:3 nach Elfmeterschießen).

