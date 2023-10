Throwback: Monschein trifft im Giuseppe-Meazza-Stadion

Der FC Salzburg trifft am Dienstag im Giuseppe-Meazza-Stadion auf Champions-League-Vorjahresfinalist Inter Mailand (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass). Bereits in der vergangenen Saison reiste der österreichische Serienmeister in der CL-Gruppenphase in die italienische Modestadt. Gegen Inters Stadtrivalen AC Milan setzte es eine 0:4-Niederlage.

Einen Torerfolg im größten Stadion Italiens, das seit 1980 den Namen der verstorbenen italienischen Fußballlegende Giuseppe Meazza trägt, von Milan-Fans aber weiter bevorzugt San Siro genannt wird, konnte als bisher letzte österreichische Mannschaft die Wiener Austria bejubeln.

Christoph Monschein traf bei der 1:5-Niederlage der Veilchen in der Europa-League-Gruppenphase 2017/18 nach Zuspiel von Raphael Holzhauser zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung gegen den AC Milan.

Zwischen den Auftritten der Wiener Austria und dem FC Salzburg hatte auch der SK Rapid ein Gastspiel in Mailand. Im Sechzehntelfinale der Europa-League-Saison 2018/19 scheiterten die Hütteldorfer nach einer 0:4-Auswärtsniederlage gegen Inter.