Throwback: Salzburg besiegt Real Sociedad bei EL-Erfolgslauf

In der zweiten Runde der diesjährigen Champions-League-Gruppenphase trifft der FC Salzburg auf einen alten Bekannten aus Spanien: Real Sociedad stellt wie 2018 in der Europa-League-K.O.-Phase die nächste Hürde von Österreichs Meister dar (Dienstag ab 18 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 2 – mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen). Ähnlich wie damals hofft man gegen das LaLiga-Topteam auf einen Coup vor eigenem Publikum.

Am 22. Februar 2018 schossen Munas Dabbur und Valon Berisha das Team von Coach Marco Rose ins EL-Achtelfinale – der Sieg über die Basken markierte gleichzeitig den Startschuss eines einzigartigen Erfolgslaufs: In den nächsten Runden eliminierte Salzburg Borussia Dortmund sowie Lazio Rom und wurde erst in der Verlängerung des Halbfinales von Olympique Marseille gestoppt – ein seitdem unerreichter rot-weiß-roter Meilenstein im Europacup.

Dass in jener Europacup-Saison Vieles für die Salzburger laufen sollte, bewies bereits der Kraftakt beim 2:2-Hinspiel in San Sebastian, als Takumi Minamino in der vierten Minute der Nachspielzeit das Remis rettete und Salzburg den Grundstein fürs Weiterkommen legte. Bei winterlichen Temperaturen machte Österreichs Vertreter schlussendlich im Rückspiel alles klar, auch zum Leidwesen spanischer Medien: „Real Sociedad, untergegangen in einem Meer von Zweifeln“, titelte damals die Tageszeitung „El Diario Vasco“ während „AS“ ein „großes taktisches Geschick“ der Gastgeber lobte.

VIDEO-Highlights: Minaminos Last-Minute-Ausgleich beschert Salzburg Remis

Seit dem letzten Aufeinandertreffen sind mittlerweile fünf Jahre vergangen, die Entwicklung bei den beiden Talentschmieden macht sich auch personell bemerkbar: Vom aktuellen Salzburger Aufgebot ist nur noch Routinier Andreas Ulmer im Kader, die Basken setzen mit Ex-Madrid-Profi Alvaro Odriozola, Innenverteidiger Aritz Elustondo und Kapitän Mikel Oyarzabal immerhin noch auf ein damaliges Trio.

VIDEO-Highlights: Sturm erkämpft einen Punkt in San Sebastian

Gleich sieben momentane Sociedad-Profis hielt der SK Sturm Graz 2021 in der EL-Gruppenphase auswärts in Schach: Beim 1:1-Remis in der Reale Arena erkämpften sich die Grazer durch eine starke Defensivleistung sowie einen Treffer durch Jakob Jantscher einen Zähler und vermieden das vorzeitige Ausscheiden. Trotz 73 Prozent Ballbesitz und insgesamt 30 Schüsse biss sich Sociedad die Zähne am steirischen Außenseiter aus. Eine ähnliche Überlegenheit dürfte anders als das spätere Endergebnis beim direkten Duell CL-Duell mit Salzburg ausgeschlossen sein.

(Red./APA).

Beitragsbild: Imago.