Sky Sport Austria

Der GAK und SK Sturm Graz treffen heute Abend (18:00 Uhr) nach 15 Jahren wieder aufeinander – im ÖFB-Achtelfinale kommt es zum 198. Grazer Stadtderby.

Grund genug, uns wieder einmal dieses legendäre Video in Erinnerung zu rufen: Im Stadtderby (1996) feuerten die beiden Präsidenten Hannes Kartnig (Sturm Graz) und Harald Fischl (GAK) unmittelbar am Spielfeldrand ihre Mannschaften an. Die beiden „Streithansln“ duellierten sich, wo es nur geht.