Das Achtelfinale der UEFA Champions League verspricht einiges an Action: Besonders das Duell zwischen Benfica und dem FC Barcelona könnte erneut für Spannung sorgen. Bereits in der Ligaphase der Königsklasse duellierten sich die Portugiesen mit den katalanischen Giganten – und mussten in einem wahren Spektakel spät eine Niederlage verkraften.

Insgesamt neun Tore fielen in der Partie im Estadio da Luz Ende Jänner dieses Jahres. Benfica-Stürmer Vangelis Pavlidis brachte die Katalanen mit einem Dreierpack (2., 22., 30./Elfmeter) beinahe an den Rande einer Niederlage. Barcelona kämpfte sich immer wieder zurück, verkürzte durch Robert Lewandowski (13./Elfmeter) und Raphinha (64.) zwei Mal. Dennoch lag der Favorit nach einem Eigentor von Innenverteidiger Ronald Araujo in der 68. Minute kurz vor der Schlussviertelstunde bereits 2:4 zurück.

Danach folgte wohl eine der furioseren Aufholjagden der jüngeren Champions-League-Geschichte. Lewandowski (78./Elfmeter), Eric Garcia (86.) und abermals Raphinha (90. + 6) sorgten spät für die Wende zugungsten von Barca. Benfica-Offensivspieler Arthur Cabral sah nach unübersichtlichen Strafraumszenen unmittelbar vor dem letzten Gegentor in der Schlussphase auf der Bank noch die Rote Karte.

VIDEO-Highlights: SL Benfica – FC Barcelona 4:5

Setzt sich Barca erneut durch?

Vor dem Duell gegen Benfica zählt der FC Barcelona wieder zum Favoritenkreis auf den Sieg in der Königsklasse. Das Team hat sich unter Trainer Hansi-Flick nach einer Schwächephase im Herbst zuletzt wieder stabilisiert. Die letzte Niederlage in einem Pflichtspiel kassierte Barca Ende Dezember gegen Atletico – zwichenzweitlich übernahm man auch die Tabellenführung in La Liga. Die Gruppenphase der Champions League beendete man auf dem zweiten Gesamtrang.

Aber auch die Portugiesen zeigen sich seit dem Neun-Tore-Spektakel wieder verbessert. Seit dem Spiel gegen Barcelona hat Benfica nur eine Pflichtspielniederlage kassiert. In der Liga Portugal stehen die Lissabonner punktegleich hinter Stadtrivale und Tabellenführer Sporting auf Platz zwei.

Im historischen Vergleich war es jedoch meist Barca, dass die Oberhand behielt. In der Champions League gab es seit 1991 bereits neun Aufeinandertreffen der beiden Klubs. Nur eines davon konnte Benfica gewinnen: Im September 2021 im eigenen Stadion gab es ein 3:0 für die Portugiesen. Im Kader des FC Barcelona stand damals noch ÖFB-Legionär Yusuf Demir (der ohne Einsatz blieb).

Bild: Imago