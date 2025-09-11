Throwback: WSG Tirol feiert klaren Auswärtssieg bei Rapid

Allzu oft kommt es nicht vor, dass die WSG Tirol gegen den SK Rapid punktet. In 16 Bundesliga-Duellen holten die Tiroler nur drei Remis und einen Sieg. Vor dem Duell der beiden Klubs am kommenden Sonntag (ab 14:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit Sky Stream live dabei sein!) blickt Sky zurück auf den einzigen vollen Erfolg der WSG gegen die Hütteldorfer in der ADMIRAL Bundesliga. Und dieser gelang ausgerechnet auswärts.

In einem aufgrund der Corona-Pandemie leeren Allianz Stadion gelang der WSG Tirol im Dezember 2020 ein historischer Erfolg. Das Team unter dem damaligen Coach Thomas Silberberger gewann das Spiel bei Rapid deutlich mit 3:0 (2:0).

Der spätere Sturm-Verteidiger David Schnegg brachte die Gäste früh in Führung. Nach einem kurz abgespielten Eckball traf der Defensivspieler in der fünften Spielminute aus kurzer Distanz. Nur knapp 25 Minuten später waren die Tiroler wieder nach einem Eckball erfolgreich: Ausgerechnet Ex-Rapidler Thanos Petsos traf per Weitschuss zum Pausenstand (29.). Bei beiden Treffern sah die Abwehr der Hütteldorfer nicht gut aus.

Platzverweis als Sargnagel: WSG macht klaren Erfolg perfekt

Zu Beginn der zweiten Halbzeit reagierte der damalige Rapid-Coach Dietmar Kühbauer und brachte unter anderem Ercan Kara, der auch heute wieder in Grün-Weiß kickt und am Sonntag auf einen Einsatz hoffen darf, in die Partie. Doch nur kurz nach Wiederanpfiff schwächte sich Rapid selbst: Verteidiger Filip Stojkovic flog nach einer Tätlichkeit gegen Florian Rieder mit Rot vom Platz (49.).

Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Nikolai Baden Frederiksen in der absoluten Schlussphase (90.). Die Vorlage zu diesem Treffer lieferte übrigens Tobias Anselm – der seit Sommer wieder zurück bei der WSG ist und am Sonntag wohl mit einem Startelf-Einsatz spekulieren darf.

Mit einer gewissen Formstärke kommt die WSG jedenfalls wieder nach Hütteldorf. Nach den ersten vier Spielen in der diesjährigen Bundesliga-Saison ist das Team von Trainer Philipp Semlic noch ohne Niederlage, das Spiel gegen Meister Sturm aus Runde vier wurde in den Dezember verschoben. Gibt es die erste Pleite nun beim Tabellenführer oder können die Tiroler wieder im Allianz Stadion überraschen?

VIDEO-Highlights: Die WSG Tirol feiert einen deutlichen Auswärtssieg gegen den SK Rapid

