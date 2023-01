Tierisch-eisige Bedingungen! Hamilton trainiert in der Antarktis

Winterpause = Füße hochlegen? Nicht in der Formel 1. Dort bereiten sich die Fahrer schon längst wieder auf die neue Saison vor. So auch Lewis Hamilton, der sich ein besonderes Fleckchen Erde für sein Training ausgesucht hat.

Frische 38 Jahre und immer noch topfit. Das ist Lewis Hamilton kurz nach seinem Geburtstag. Der Brite zelebrierte seinen jüngsten Jahrestag quasi am Ende der Welt – in der Antarktis. Mit dabei Snowboard-Star Shaun White und Schauspielerin Nina Dobrev. Doch es wurde nicht nur gefeiert.

Der siebenmalige Weltmeister will nach dem enttäuschenden Vorjahr (erstmals kein Sieg) in der kommenden Saison mit dem neuen W14 wieder angreifen. Dafür tut er auch unter frostigen Bedingungen etwas für seine Fitness. Denn Hamilton schuftete nicht etwa im Fitnessstudio. Der Brite joggte durch die Natur. Um ihn herum: nichts – außer ein paar Pinguine und Robben, die er in einem kurzen Insta-Video festhielt.

„11-Kilometer-Lauf in der Antarktis, der beste Lauf aller Zeiten, wenn man an Pinguinen und Robben vorbeiläuft“, so Hamilton. Wie er in einem weiteren Video mitteilte, sei die Antarktis der bisher schönste Ort den er neben seinem Afrika-Trip bisher besuchte: „Schaut euch diese Aussicht an! Ich bin so dankbar, eine fabelhafte Art und Weise, das neue Jahr zu beginnen. Einer der schönsten Ort, die ich je erblickt habe.“

W14 wird am 15. Februar präsentiert

Wo genau und wie lange Hamilton in der Kälte verweilte, ist nicht klar. Schon in rund einem Monat beginnen aber wieder die öffentlichen Verpflichtungen. Bis dahin wird er sich sicherlich noch intensiver vorbereiten.

Am 15. Februar präsentiert Mercedes den neuen W14. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Hamilton persönlich bei der Präsentation dabei sein wird. Er soll mit dem neuen Boliden 2023 deutlich mehr Punkte einfahren als in der vergangenen Saison.

