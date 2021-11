Tierische Sponsoren-Aktion für Ballon d’Or-Gewinner Messi

Einen Tag nach der Ballon d’Or-Zeremonie konnte am Eiffelturm in Paris eine tierische Aktion für den Sieger bestaunt werden. Messi-Sponsor adidas hat dort zu Ehren des frisch gebackenen Weltfußballers sieben goldene Ziegen aufgestellt.

Lionel Messi hat den Ballon d’Or 2021 in Paris gewonnen. Der von der französischen Fachzeitschrift France Football verliehene Preis zeichnet den besten Fußballer des Kalenderjahres aus. Zu Ehren des Gewinners hat adidas in Paris, der Heimatstadt von Messi-Klub Paris Saint-Germain, am Eiffelturm sieben goldene Ziegen aufgestellt.

Die Ziege, auf Englisch „GOAT“, ist ein Symbol für den „Greatest Of All Time“ also „Beste*r aller Zeiten“. Der Ausdruck wird vor allem im Sport häufig verwendet. In der Diskussion um den besten Fußballer aller Zeiten ist Lionel Messi einer der am häufigsten genannten Namen.

Messi alleiniger Ballon d’Or Rekord-Sieger

Der Argentinier konnte den Ballon d’Or bereits zum siebten Mal gewinnen und damit seinen Vorsprung als alleiniger Rekord-Sieger weiter ausbauen. Mit dem Triumph in Paris liefert der 34-Jährige weitere Argumente, der beste Spieler der Fußball-Geschichte zu sein.

(skysport.de) / Bild: Imago