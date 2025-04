Tiger Woods mit Aprilscherz über Blitzheilung

Tiger Woods war in besten Zeiten bekannt für seine eleganten und präzisen Schläge, am 1. April hat der Golf-Superstar bei einem Scherz aber kein sonderlich gutes Händchen bewiesen. Drei Wochen nach seinem Achillessehnenriss gab Woods bei X bekannt, nach einer Art Wunderheilung bereit zu sein für seine Teilnahme beim US-Masters in Augusta in der kommenden Woche.

Zehntausende seiner mehr als sechs Millionen Follower reagierten höchst unterschiedlich, einige durchaus auch mit Unverständnis. Sechs Minuten nach seinem Post löste der 49-Jährige bei X auf: „P.S. Aprilscherz, meine Achillessehne ist immer noch kaputt.“

Zuvor hatte Woods, der seit vielen Jahren von Verletzungen gebeutelt ist, geschrieben: „Ich kann es kaum glauben, aber ein paar Wochen nach meinem Riss der linken Achillessehne, dem Schlafen in der Überdruckkammer und explosivem Gewichtheben haben mich meine Ärzte und Trainer bereit gemacht, nächste Woche beim Masters zu spielen.“ Die Genesung von einem Achillessehnenriss dauert für gewöhnlich viele Monate. Woods hatte seine schwere Verletzung am 11. März bekannt gegeben.

Letzter Golf-Auftritt im vergangenen Juli

Der 15-malige Major-Gewinner schlug zuletzt im vergangenen Juli im Rahmen der British Open ab. Im Februar wollte er auf die Tour zurückkehren, doch aufgrund der anhaltenden Trauer um seine verstorbene Mutter hatte er seine ursprünglich angekündigte Teilnahme am Genesis Invitational abgesagt und sein Comeback verschoben – dann die erneute Verletzung.

Im vergangenen Jahr hatte der 49-Jährige insgesamt lediglich fünf Turniere gespielt. Bei den vier Major-Turnieren gab Woods einmal in der ersten Runde auf und scheiterte dreimal am Cut.

(SID)/Bild: Imago