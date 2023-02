Tiger Woods vor Tour-Rückkehr: „Spiele, um zu gewinnen“

Golf-Superstar Tiger Woods gibt ab Donnerstag im kalifornischen Pacific Palisades sein Comeback auf der PGA-Tour. Beim mit 20 Millionen Dollar dotierten Genesis Invitational, wo auch die österreichischen Profis Sepp Straka und Matthias Schwab abschlagen, will der 47-Jährige ein Wörtchen um den Sieg mitreden. „Wenn ich spiele, dann spiele ich, um zu gewinnen“, sagte Woods am Dienstag (Ortszeit) auf der Turnier-Pressekonferenz.

Vor sieben Monaten hat der US-Star zuletzt an einem offiziellen Turnier teilgenommen, bei den British Open in St. Andrews. Nur drei Wettkämpfe auf der Tour hatte er im letzten Jahr bestritten. Der Auftritt in Pacific Palisades ist eine Rückkehr zu seinen Anfängen. Hier im Riviera Country Club hat Woods seine ersten Schritte als Golfer gemacht, das Turnier hat er bereits mehr als ein Dutzend Mal gespielt und noch nie gewonnen. Vor zwei Jahren hatte der US-Star hier seinen schrecklichen Autounfall, schwere Beinverletzungen waren die Folge.

Nun gibt der 15-fache Major-Sieger zum wiederholten Male ein Comeback – diesmal nach einer Fußverletzung. „Ich spiele, um die anderen Spieler zu schlagen und einen Sieg zu erringen“, stellte Woods unmissverständlich klar. Ebenso klar erklärte er, dass es keine Rückkehr als Vollzeit-Golfer gebe. „Würde ich gerne mehr spielen? Ja. Würde (meine Gesundheit, Anm.) mir das erlauben? Ich weiß es nicht. Da muss ich realistisch sein.“

Körperlich liegen seine Sorgen derzeit woanders. „Meinem Bein geht es besser als vor einem Jahr. Es ist mehr der Knöchel, der mir etwas Sorgen macht. Ich muss ihn einerseits entlasten und gleichzeitig schauen, dass er wieder kräftiger wird. Es ist also eine komplizierte Balance, die wir tanzen mussten“, erklärte Woods.

In Pacific Palisades schlägt er zum Auftakt am Donnerstag an der Seite seines Landsmannes Justin Thomas und des Nordiren Rory McIlroy ab. Beide bezeichnet Woods als enge Freunde auf der Tour, keiner der drei hat in dem Nobel-Vorort von Los Angeles bisher gewinnen können. „Ich weiß, wie ich mich hier vorbereiten muss und welche Bälle ich wie schlagen muss“, versichert Woods vor dem Start. „Auch wenn ich hier nie viel Erfolg hatte.“

19 der 20 besten Golfer der Weltrangliste sind beim Genesis Invitational am Start. Die Nummer eins Scottie Scheffler, McIlroy (2) und Jon Rahm (3) spielen dabei auch um den Topplatz im Ranking.

(APA) / Bild: Imago