Tijsterman verlängert als ÖHB-Frauen-Teamchefin

Etwas mehr als zwei Monate nach dem Vorrunden-Aus bei der Heim-Europameisterschaft hat der Österreichische Handballbund (ÖHB) den Vertrag mit Frauen-Teamchefin Monique Tijsterman vorzeitig bis Ende Juni 2027 verlängert.

Das gab der ÖHB am Montag bekannt. Die 55-jährige Niederländerin übernahm den Posten im März 2024 von Herbert Müller und soll nun den anstehenden Umbruch in der Mannschaft moderieren.

„Die Weichen für die Zukunft werden neu gestellt“, sagte ÖHB-Generalsekretär Bernd Rabenseifner. „Im Kader sind nun große Änderungen bemerkbar. Wir setzen auf eine neue, junge Generation und sind der Überzeugung, dass Monique Tijsterman die Richtige ist, um diesen Umbruch einzuleiten, durchzuführen und ein neues Team aufzubauen.“

Im April stehen die zwei Play-off-Spiele gegen die Türkei im Kampf um das Ticket für die WM 2025 an, zuvor absolviert man am 7. und 8. März in Ciudad Real zwei Testspiele gegen Argentinien. Dabei werden mit Petra Blazek, Stefanie Kaiser, Mirela Dedic, Fabienne Tomasini, Sonja Frey, Patricia Kovacs und Josefine Hanfland einige arrivierte Kräfte fehlen. Das Ende ihrer Teamkarrieren sei damit aber nicht notwendigerweise verknüpft, ließ der ÖHB wissen.

