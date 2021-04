Timberwolves wird zweiter Sieg im “Play-down” zuerkannt

via

Das “Play-down”-Duell der Basketball-Superliga von den D.C. Timberwolves mit den Traiskirchen Lions steht in einer “best of five”-Serie 2:0.

Wie die Wiener am Mittwoch auf ihrer Homepage berichteten, wurde das am 11., 17. und 18. April wegen auf Traiskirchen-Seite aufgetretenen Corona-Fällen verschobene zweite Match von der BSL mit 20:0 für die Timberwolves gewertet. Demnach wollen die Lions noch entscheiden, ob diesen Sonntag ein Antreten in Traiskirchen möglich sei.

Der Verlierer aus Timberwolves – Traiskirchen muss im Mai in zwei Relegationsspielen gegen die Fürstenfeld Panthers antreten. Die Steirer sind der einzige für den Aufstieg infrage kommende Lizenzwerber.

