Lionel Messi ist vom „Time“-Magazin mit der prestigeträchtigen Auszeichnung zum Sportler des Jahres bedacht worden.

Der Argentinier holte im vergangenen Dezember mit der „Albiceleste“ den WM-Titel und wechselte im darauffolgenden Sommer in die Major League Soccer (MLS) zu Inter Miami, wo er eine Euphorie auslöste. „Messi hat geschafft, was einst unmöglich schien – die USA in ein Fußball-Land zu verwandeln“, schrieb „Time“.

