via

via Sky Sport Austria

Alex Timossi Andersson spielt seit Februar 2021 für Austria Klagenfurt – als Leihgabe vom FC Bayern. Der junge Stürmer fühlt sich in Kärnten wohl und will sich in der ADMIRAL Bundesliga weiterentwickeln. Ob der Schwede auch gegen die WSG Tirol (ab 16:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4 – Streame die Partie mit dem Sky-X-Traumpass) treffen kann?