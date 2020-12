via

via Sky Sport Austria

Die Tipico Bundesliga hat am Montag die Spieltermine bis zum Ende des Grunddurchganges bekanntgegeben.

Demnach erfolgt nach der Nachtragspartie der offizielle Frühjahrsauftakt am 21. Jänner (19.00 Uhr) mit dem Duell Rapid-Sturm. WAC-Hartberg, St. Pölten-Admira und Ried-Austria folgen am 22. Jänner. Am 23. Jänner (alle 17.00) wird die 13. Runde mit Altach-Salzburg (14.30) sowie LASK-WSG Tirol (17.00) abgeschlossen.

Alle Spiele gibt es nur live auf Sky!

Die Spieltermine in der Übersicht