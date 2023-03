Tirol mit einem Bein im Finale

via

Hypo Tirol ist auf bestem Wege ins Finale der heimischen Männer-Volleyball-Liga. Beim UVC Ried/Innkreis gewannen die Innsbrucker mit dem 3:2 (14,-22,19,-23,12) am Mittwoch auch das zweite Spiel im „best of five“-Halbfinale und können damit schon am Samstag (20.00 Uhr) den Sack vor eigenem Publikum zumachen.

In der Parallel-Serie schlug der SK Aich/Dob mit einem 3:1-(18,25,-34,20)-Heimsieg gegen den TSV Hartberg zurück und glich auf 1:1 aus. Spiel drei steigt am Samstag (19.00) wieder in der Steiermark.

