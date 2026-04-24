Titel fast weg: Real stolpert mit „Joker“ Alaba in Sevilla

Real Madrid hat seine Resthoffnungen auf die Meisterschaft in Spaniens La Liga wohl verspielt.

In einer schwierigen Auswärtspartie beim Tabellenfünften Betis Sevilla kassierte das Team von Trainer Alvaro Arbeloa kurz vor dem Abpfiff den Gegentreffer zum 1:1 (0:1)-Endstand und kassierte damit den nächsten schweren Rückschlag. ÖFB-Teamkapitän David Alaba kam ab der 73. Minute zum Einsatz. Es war das erste Spiel des 33-Jährigen im Trikot der Königlichen seit Anfang März.

Vinícius Júnior brachte Real in Führung (17.), doch Héctor Bellerín traf tief in der Nachspielzeit doch noch zum Ausgleich (90.+4).

Der Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona beträgt vorerst acht Punkte, der Erzrivale um den deutschen Trainer Hansi Flick kann mit einem Sieg am Samstag (16.15 Uhr) gegen den FC Getafe auf elf Zähler davonziehen. Fünf Spieltage und damit 15 Punkte stehen anschließend noch aus.

Im Estadio Olímpico de la Cartuja war es das Duell der Verlierer ihrer europäischen Viertelfinal-Duelle. Real war vor über einer Woche in der Champions League an Bayern München gescheitert, während Betis in der Europa League gegen Sporting Braga den Kürzeren zog. Nach rund einer Viertelstunde profitierte Real von einem Torwartfehler, den Distanzschuss von Real-Kapitän Federico Valverde ließ Alvaro Valles abprallen, sodass Vinicius nur noch einschieben musste. Doch das reichte nicht, Real kassierte auch im zehnten Ligaspiel in Serie noch einen Gegentreffer.

(SID/red.) / Artikelbild: Imago