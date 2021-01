Titel, Marktwerte, Transferbilanz: “Reds” & “Red Devils” im Vergleich

via

via Sky Sport Austria

Am Sonntag treffen Englands erfolgreichste Fußball-Teams aufeinander. Lange ist es aber her, dass sie sich um die Tabellenspitze stritten. Sky macht den Klub-Vergleich.

Erstmals seit 1997 treffen Manchester United und der FC Liverpool aufeinander und belegen dabei gleichzeitig die ersten beiden Plätze. Lange Zeit waren die Liverpooler die Titelhamster in England, bis Sir Alex Ferguson das Ruder übernahm und den Erzrivalen Manchester United zum englischen Rekordmeister machte.

Seit dem Abgang des Schotten 2013 waren die Schlagzeilen rund um die “Red Devils” eher negativ geprägt und Klopp und seine Jungs sorgten für Furore. Duelle, die die Meisterschaft so prägen könnten, wie in dieser Saison gab es schon lange nicht mehr.

Die Spannung ist da, denn der amtierende Meister von der Merseyside ist aktuell nicht in allerbester Form. United dagegen schon. Und die Mannschaft sei laut Trainer Ole Gunnar Solskjaer “bereit für einen großartigen Test (Live ab 17.30 Uhr auf Sky). Sky zeigt euch im Klub-Check, wer in welchen Bereichen – zum Teil auch abseits des Platzes – die Nase vorn hat.

Liverpool gegen Manchester United – wer ist wo besser?

Aktuelle Form:

Liverpools Form in den letzten 5 PL-Spielen: 2 Siege, 2 Remis, 1 Niederlage, 10:3 Tore

Manchesters Form in den letzten 5 PL-Spielen: 4 Siege, 1 Remis, 0 Niederlagen, 14:7 Tore

Anfield Road vs. Old Trafford:

Stadion Liverpool: Anfield (54.074 Zuschauer)

Stadion Manchester United: Old Trafford (74.879 Zuschauer)

Klopp vs. Solskjaer:

Jürgen Klopps Bilanz in der Premier League: 127 Siege / 47 Remis / 25 Niederlagen (Punkteschnitt: 2,15 Punkte/Spiel)

Ole Gunnar Solskjaers Bilanz in der Premier League: 44 Siege /22 Remis / 28 Niederlagen (Punkteschnitt: 1,64 Punkte/Spiel)

Die Bilanz:

Liverpool-Siege: 55 / Remis: 49 / Manchester-Siege: 66

Meistertitel:

Englische Meisterschaften Manchester United: 20

Englische Meisterschaften FC Liverpool: 19

Social Media:

Liverpool in den sozialen Medien: 37,1 Mio. Follower auf Facebook und 29,5 Mio. Follower auf Instagram

Manchester United in den sozialen Medien: 73,4 Mio. Follower auf Facebook und 38,6 Mio. Follower auf Instagram

CL-Titel:

Champions League Titel (inkl. Europapokal der Landesmeister): 6

Champions League Titel (inkl. Europapokal der Landesmeister): 3

Team-Marktwert:

FC Liverpool: 1,09 Mrd. € (2. Platz hinter Manchester City, Quelle: KPMG)

Manchester United: 932,4 Mio. € (5. Platz hinter FC Bayern München, Quelle: KPMG)

Wertvollster Spieler:

FC Liverpool: Mohamed Salah ist laut KPMG 120 Mio. € wert.

Manchester United: Marcus Rashford ist laut KPMG 112,20 Mio. € wert.

Torjäger:

PL-Top-Torschütze bei Liverpool: Mohamed Salah mit 13 Toren (Platz 1 in der Premier League)

PL-Top-Torschütze bei Manchester United: Bruno Fernandes mit 11 Toren (Platz 4 in der Premier League)

Teuerster Transfer:

FC Liverpool: Virgil van Dijk (84,65 Mio. €) vom FC Southampton. (Quelle: Transfermarkt.de)

Manchester United: Paul Pogba (105 Mio. €) von Juventus. (Quelle: Transfermarkt.de)

Teuerster Verkauf:

FC Liverpool: Philippe Coutinho (145 Mio. €) zum FC Barcelona. (Quelle: Transfermarkt.de)

Manchester United: Cristiano Ronaldo (94 Mio. €) zu Real Madrid. (Quelle: Transfermarkt.de)

Transferbilanz:

Liverpools Transferbilanz seit der Anstellung von Klopp (Winter 2015/16): Ausgaben: 533,08 Mio. € / Einnahmen: 407 Mio. € / Differenz: -126,08 Mio. €. (Quelle: Transfermarkt.de)

Uniteds Transferbilanz seit der Anstellung von Klopp (Winter 2015/16): Ausgaben: 776,38 Mio. € / Einnahmen: 221,18 Mio. € / Differenz: -555,20 Mio. €. (Quelle: Transfermarkt.de)

LFC vs. United

Liverpools letzter PL-Sieg gegen ManU: 2:0 am 19.01.2020 (Torschützen: 1:0 Virgil van Dijk, 2:0 Mohamed Salah)

Manchesters letzter PL-Sieg gegen Liverpool: 2:1 am 10.03.2018 (Torschützen: 1:0 + 2:0 Marcus Rashford, 2:1 Eric Bailly , Eigentor)

Rekordtorschützen:

Steven Gerrard ist mit acht Toren Rekordtorschütze des Duells in der Premier League.

Wayne Rooney ist mit sechs Toren Bester Torschütze Uniteds in diesem Duell in der Premier League.

Bild: Imago