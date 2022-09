Titelanwärter Auer startet von Platz sieben ins erste DTM-Rennen

DTM-Titelkandidat Lucas Auer wird das erste Rennen beim österreichischen Heimevent in Spielberg von Platz sieben in Angriff nehmen.

Der Tiroler landete im Qualifying am Samstag auf Rang acht, wegen der Rückversetzung von Mercedes-Markenkollege Arjun Maini darf er aber einen Platz nach vorne. Die Pole Position erbte der Neuseeländer Nick Cassidy (Ferrari), da der eigentliche Pole-Setter Rene Rast (Audi) eine Strafe ausfasste.

Der Deutsche – jetzt Vierter in der Startaufstellung – behielt aber die drei Punkte für die Pole, überholte damit Auer in der Gesamtwertung und ist nun vor dem Österreicher Zweiter. In Führung liegt BMW-Pilot Sheldon van der Linde aus Südafrika, der sich in der Qualifikation mit Platz 17 begnügen musste. Der Wahl-Wiener Mirko Bortolotti kam im Lamborghini auf den sechsten Platz.

(APA)/Bild: Imago