Titelanwärter Piastri setzt ein Training beim Finale aus

Oscar Piastri, einer der drei Titelanwärter beim Saisonfinale der Formel 1, wird beim ersten Training zum Großen Preis von Abu Dhabi nur Zuschauer sein.

Der 24-jährige Australier überlässt seinen McLaren dem Mexikaner Patricio O’Ward. Der 26-Jährige hatte in Mexiko-Stadt die Auftaktsession anstelle von Lando Norris absolvieren dürfen. Jedes Team muss im Laufe der Saison insgesamt viermal einen Nachwuchsfahrer im Freien Training einsetzen, das schreiben die Regeln vor.

Die Planung ist langfristig für den jeweiligen Einsatz von Nachwuchsfahrern für die Stammpiloten angelegt. Günstig ist es für Piastri, dem dieses Training nun in der Entscheidung fehlt, natürlich nicht. Piastri sah in dieser Saison nach sieben Siegen bis Ende August lange wie der Topanwärter auf den WM-Titel aus. Seitdem gewann er aber keinen Grand Prix mehr und machte eine Ergebniskrise durch, während Norris erstarkte. Zuletzt in Katar raste Piastri auf die Pole Position für den Sprint und gewann das Rennen über 19 Runden auch. Beim Großen Preis wurde er von der Pole aus Zweiter nach einem schweren taktischen Fehlgriff seines Teams.

(APA) / Bild: Imago