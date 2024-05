Titelkampf in der Premier League: Ein noch nie dagewesenes Ereignis

Die Fans der Premier League werden an diesem Wochenende am letzten Spieltag der Saison etwas erleben, was es noch nie gegeben hat.

Am letzten Spieltag der Saison werden Arsenal und Manchester City um den Titel in der Premier League kämpfen. Wer am Ende die Nase vorn hat, hängt davon ab, ob City drei Punkte gegen West Ham einfahren kann.

Auch im Kampf um den Abstieg ist noch nicht alles entschieden, wobei Luton ein Wunder bräuchte. Bei einem Sieg von Luton und einer Niederlage von Nottingham Forest mit 11 Toren Unterschied könnte der Abstieg noch vermieden werden. Obwohl dies eines der bemerkenswertesten Ereignisse in der Geschichte der Premier League wäre, kann die Mannschaft von Rob Edwards rechnerisch noch in der Liga verbleiben.

Liverpool hat sich durch seine schlechte Form aus dem Rennen um den Titel verabschiedet und belegt garantiert den dritten Platz.

Ein neuer Titelkampf

Da am Ende der Saison somit nur noch Arsenal und City im Spiel sind, wird dies die erste Saison seit Bestehen der Premier League sein, in der weder Liverpool noch Manchester United noch Teil eines Titelkampfes sind. Sollte City die Trophäe gewinnen, wäre es das erste Team in der Geschichte der Premier League, das vier Titel in Folge holt – United und Liverpool gewannen in der Vergangenheit jeweils vier Titel in fünf Jahren. Arsenal strebt derweil den ersten Premier-League-Titel seit der „Invincibles“-Saison 2003/04 und den vierten Titel insgesamt seit der Umstrukturierung der Liga an.

Manchester City und Arsenal kämpfen am Sonntag um den Titel in der Premier League, wobei City zwei Punkte Vorsprung auf seinen Rivalen hat. Die Mannschaft von Pep Guardiola trifft zu Hause auf West Ham , während die Gunners Everton empfangen. (Die Konferenz ab 16:00 Uhr live auf Sky Sport Premier League – streame mit dem Sky X-Traumpass)

(Red.)/Beitragsbild: Imago