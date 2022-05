Titelkampf in der Premier League: FC Liverpool gegen Tottenham Hotspur im „Match of the Week“ am Samstag & Manchester City gegen Newcastle United am Sonntag live und exklusiv bei Sky

Der FC Liverpool und Jürgen Klopp dürfen weiterhin von vier Titeln in dieser Saison träumen. Unter der Woche zogen sie mit einem 3:2-Sieg bei Villarreal erneut ins Champions League Finale ein – seitdem Klopp an der Seitenlinie Anfields coacht, ist es für die Reds bereits der dritte Finaleinzug in der Königsklasse. Darüber hinaus treffen sie im FA-Cup-Finale auf den FC Chelsea, den League Cup haben sie bereits gewonnen. Bleibt zu guter Letzt die Meisterschaft, in der sich Liverpool auf Rang zwei, mit nur einem Punkt Rückstand auf Manchester City, befindet.

Es könnte eine legendäre Saison für Liverpool werden, doch ist Verlieren derzeit verboten. Die nächste Hürde wartet am Samstagabend mit Tottenham Hotspur. Die Spurs benötigen jeden Punkt, um noch Platz vier und somit die Berechtigung zur Champions League zu erreichen. Aktuell haben sie zwei Zähler weniger als der Viertplatzierte FC Arsenal.





Ab 20:15 Uhr begrüßen die Sky Experten Mladen Petric, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer:innen am Samstagabend im „Match of the Week“ auf Sky Sport 1.



Tags darauf trifft dann Tabellenführer Manchester City, die unter der Woche spektakulär gegen Real Madrid im Halbfinale der Champions League ausschieden, auf Newcastle United. Die Partie überträgt Sky ab 17:20 Uhr live auf Sky Sport 1 und wird von Joachim Hebel kommentiert. Sky Q Kund:innen können das Match zusätzlich in UHD genießen.



36. Spieltag am Wochenende sowie Nachholspiele von Dienstag bis Donnerstag

Sky zeigt am Samstag und Sonntag alle zehn Partien des 36. Spieltags der Premier League in voller Länge, sieben davon live. Außerdem überträgt Sky von Dienstag bis Donnerstag insgesamt sechs Nachholspiele. Unter anderem Aston Villa gegen FC Liverpool am Dienstagabend ab 20:50 Uhr und Tottenham Hotspur gegen FC Arsenal am Donnerstag ab 20:35 Uhr jeweils auf Sky Sport Austria 1.



Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten.





Der 36. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:



Samstag:

15:50 Uhr: FC Chelsea – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 1

15:50 Uhr: Crystal Palace – FC Watford live auf Sky Sport 2

18:20 Uhr: Brighton & Hove Albion – Manchester United live auf Sky Sport 5

20:15 Uhr: „Match of the Week“: FC Liverpool – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 1



Sonntag:

14:50 Uhr: FC Arsenal – Leeds United live auf Sky Sport 1

14:50 Uhr: Leicester City – FC Everton live auf Sky Sport 9

17:20 Uhr: Manchester City – Newcastle United live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD



19:30 Uhr: “What a strike!” – die Highlight-Show live auf Sky Sport 1



Montag:

16:00 Uhr: “Box2Box – Dein Rückblick” auf Sky Sport News



Dienstag:

20:50 Uhr: Aston Villa – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1



Mittwoch:

20:20 Uhr: Leeds United – FC Chelsea live auf Sky Sport 2

20:35 Uhr: Leicester City – Norwich City live auf Sky Sport 3

20:35 Uhr: FC Watford – FC Everton live auf Sky Sport 4

21:00 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Manchester City live auf Sky Sport Austria 1



Donnerstag:

20:35 Uhr: Tottenham Hotspur – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 1

Bild: Imago