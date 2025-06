Titelverteidiger Erler nicht in Kitzbühel

Der Tiroler Alexander Erler wird in drei Wochen seinen im Vorjahr errungenen dritten Kitzbüheler Doppel-Tennistitel wegen eines Partnerwechsels nicht verteidigen.

Der 27-Jährige spielt nach dem Major von Wimbledon, bei dem er noch einmal an der Seite des Deutschen Constantin Frantzen agiert, einige Turniere lang mit dem US-Amerikaner Robert Galloway (ATP-37.). Das Duo legt in zwei Wochen in Los Cabos in Mexiko los, zeitgleich zu Kitzbühel werden sie in Washington antreten.

Erler/Frantzen treffen in der ersten Wimbledon-Runde auf die US-australische Paarung Jenson Brooksby/Adam Walton. Erlers früherer niederösterreichischer Partner Lucas Miedler – gemeinsam dreifache Kitzbühel-Titelträger – bekommt es gemeinsam mit dem Portugiesen Francisco Cabral mit dem starken britisch-amerikanischen Duo Jamie Murray/Rajeev Ram zu tun.

(APA) / Artikelbild: GEPA