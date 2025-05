Titelverteidiger Florida startet mit Sieg gegen Hurricanes

Die Florida Panthers sind mit einem Sieg bei den Carolina Hurricanes in das Finale der Eastern Conference der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gestartet. Der Titelverteidiger holte am Dienstag ein 5:2 und sicherte sich damit einen Vorteil in der „best of seven“-Serie auf dem Weg in das Stanley-Cup-Finale. Für die Gastgeber war es die erste Heimniederlage im Play-off dieser Saison, allerdings schon die 13. Niederlage in einem NHL-Halbfinale in Folge.

Carolina hatte nämlich in den vergangenen drei Halbfinalserien um den Stanley Cup jeweils 0:4 verloren. Bei den Panthers war einmal mehr Sergej Bobrowski ein Fels im Tor, er parierte 31 Schüsse. Der Russe war schon vor einem Jahr einer der Play-off-Helden Floridas. Das zweite Spiel der Serie geht in der Nacht auf Freitag erneut in Raleigh, North Carolina, in Szene.