Österreichs Männer-Team ist die Mission Titelverteidigung bei der 3×3-Europameisterschaft mit zwei Siegen angegangen.

In Kopenhagen setzten sich Nico Kaltenbrunner, Enis Murati, Fabio Söhnel und Quincy Diggs am Samstag in den Gruppenspielen gegen den Olympia-Dritten Litauen (21:16) und Gastgeber Dänemark (18:15) durch. Im Viertelfinale geht es nun gegen Deutschland. Bei den Frauen kassierten die Österreicherinnen hingegen zwei Niederlagen und verpassten damit die K.o.-Runde.

Einem 12:18 gegen die Niederländerinnen folgte ein 12:22 gegen Litauen. Gegen die Baltinnen lagen Sina Höllerl, Anja Fuchs-Robetin, Alexia Allesch und Rebekka Kalaydjiev 9:5 voran, kassierten aber noch eine klare Niederlage.

Deutlich besser lief es für den regierenden Europameister bei den Männern. Mit dem Erfolg gegen die als stark eingestuften Litauer starteten Kaltenbrunner (8 Punkte) und Co. wie gewünscht, gegen die Dänen wurde ein Vier-Punkte-Rückstand noch zum Sieg gedreht. Murati war dabei mit acht Punkten der Topscorer, Diggs holte neun Rebounds. Das Viertelfinale ist am Sonntagvormittag (11.15 Uhr) angesetzt, ein mögliches Halbfinale und die Finalspiele würden ebenfalls noch am Sonntag in Szene gehen.

(APA) Foto: GEPA