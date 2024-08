Titelverteidiger out: Zverev scheitert in Roland Garros

Aus der Traum vom erneuten Gold: Alexander Zverev hat das Olympia-Halbfinale von Paris verpasst.

Der Tennisstar und Champion der Sommerspiele von Tokio unterlag am Donnerstag in der Runde der letzten acht dem Italiener Lorenzo Musetti mit 5:7, 5:7. Damit bleibt Deutschland bei diesen Sommerspielen ohne Tennismedaille.

Statt der deutschen Nummer eins spielt nun der Weltranglisten-16. um Edelmetall – für Zverev eine schwere Enttäuschung. Musettis Gegner im Kampf um den Einzug ins Endspiel am Sonntag ermitteln am Donnerstagabend der serbische Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic und der an Nummer acht gesetzte Grieche Stefanos Tsitsipas.

Zverev hatte vor drei Jahren in Japan als erster Deutscher olympisches Einzel-Gold im Tennis geholt. Es ist weiter der größte Erfolg seiner Karriere, in der er bislang einen Grand-Slam-Triumph verpasste. Umso mehr zielte er in Paris auf erneuten olympischen Glanz ab.

