Titelverteidiger Florida verliert NHL-Auftakt gegen Toronto

Die Florida Panthers sind mit einer Niederlage in die zweite Play-off-Runde der NHL gegen die Toronto Maple Leafs gestartet. Der Titelverteidiger unterlag dem kanadischen Eishockey-Team im ersten Match der „best of seven“-Serie 4:5. Die Panthers kamen dank drei Treffern im letzten Drittel nach zwischenzeitlichem 1:4-Rückstand noch dicht an die Gastgeber heran, konnten die Niederlage aber nicht verhindern. William Nylander traf für Toronto zweimal und leistete einen Assist.

Sorge bereitete eine mögliche Verletzung von Torontos Torwart Anthony Stolarz im zweiten Drittel. US-Medien berichteten, er habe nach einem Ellenbogenschlag und einem Kopftreffer des Pucks womöglich eine Verletzung am Kopf erlitten. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie sich Stolarz auf der Bank übergab. Das Team machte vorerst keine Angaben zur Art seiner Verletzung.

NHL-Ergebnis vom Montag – Playoff, 2. Runde:

Eastern Conference

Toronto Maple Leafs – Florida Panthers 5:4 – Stand in Serie: 1:0

(APA)

Beitragsbild: Imago